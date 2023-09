Barra Mansa: Secretário de Meio Ambiente faz balanço das ações da pasta

Barra Mansa – O secretário municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa, Vinicius Azevedo, completou quatro anos no cargo nesta sexta-feira (1º) e aproveitou a ocasião para fazer um balanço dos trabalhos realizados pela pasta neste período.

De acordo com ele, agora o município conta com nove unidades de conservação e caminha para a criação da décima. Além disso, a pasta desenvolveu o projeto de reflorestamento ‘Barra Mansa Mais Verde’, que já doou e fez o plantio de mais de 20 mil mudas do bioma Mata Atlântica. “Intensificamos as doações e o plantio com o objetivo de conscientizar sobre a importância da preservação ambiental, incentivando a criação de áreas verdes com atitudes que contribuem para a sustentabilidade da cidade”, argumentou Vinicius.

O secretário lembrou ainda Barra Mansa é a única cidade do estado que tem convênio de análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de obra hidráulica e participa do Programa de Regularização Fundiária. “Contamos com dois convênios distintos, um analisa CAR, que aproxima o Meio Ambiente da Zona Rural do município e ajuda a pautar políticas publica fora da Zona Urbana. O outro é o das autorizações de obra hidráulica que somente o Rio de Janeiro possui”, revelou, acrescentando que esse convênio possibilita que o município resolva muitas questões referentes a recursos hídricos, sendo que em outros municípios isso depende do Inea e leva mais tempo para ser executado.

Vinicius Azevedo frisou que todos os resultados obtidos neste período foram frutos de um trabalho em equipe. “Agradeço o prefeito Rodrigo Drable e minha equipe pela confiança. Ao longo desse período tivemos um duplo papel: o de tocar as ações de governo nas áreas ambientais já existentes e o de ser agente mobilizador em busca de novas conquistas”.

Outra participação importante da secretaria neste período é no programa Reurb que é a regularização fundiária na área ribeirinha, que visa a acabar com os problemas de inundações provocadas pelo Rio Barra Mansa; e no Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA), que tem como objetivo debater a atual condição do meio ambiente e buscar soluções e iniciativas em direção a sustentabilidade.

O secretário ressaltou que neste período de quatro anos à frente da pasta renovou a frota de veículos. “Esta ação auxiliou muito no patrulhamento da Guarda Municipal Ambiental. Vale lembrar que também contamos com uma brigada de combate a incêndio florestal ativa e operante. Estou muito feliz com os resultados alcançados até aqui e iremos trabalhar arduamente para que possamos continuar evoluindo em prol do crescimento sustentável do município”, concluiu Vinicius.