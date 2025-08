Barra Mansa sedia Festival de Artes Marciais

Barra Mansa — A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), é parceira da Federação Interestilos de Karatê do Estado do Rio de Janeiro (Fikarj) no festival de Artes Marciais, que acontecerá no sábado (23), a partir das 8h, no Clube Municipal. Diferentes disputas serão realizadas: Jiu-Jitsu; Muay Thai; Karatê; Taekwondo e Judô.

As inscrições seguem abertas através do e-mail [email protected]. O interessado em participar deve informar seu nome, número de telefone, data de nascimento e qual modalidade irá competir. Haverá premiação para os primeiros colocados.

Serviço:

Festival de Artes Marciais

Data: 23/08/2025

Hora: A partir das 8h

Local: Clube Municipal – Rua Juiz Antônio Ciani, Centro