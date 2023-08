Barra Mansa terá encontro do Clube do livro ‘+ um na Estante’ nesta quinta-feira

Barra Mansa – A Fundação Cultura Barra Mansa realizará um encontro do Clube do livro ‘+ um na Estante’, nesta quinta-feira (31), às 18h30, na Biblioteca Adelaide Franco, que fica no Palácio Barão de Guapy, no Centro. O encontro tem o objetivo de despertar nas pessoas o gosto pela leitura, proporcionando um espaço de interlocução, diálogo, local de fala e participação. A ambiência criada é para que todos se sintam acolhidos, livres para expressarem suas ideias, opiniões e experiências.

O evento acontece mensalmente e é para leitores e para aqueles que desejam começar a ler e desenvolver esse hábito. Eles ainda poderão trabalhar a socialização. Não há requisitos específicos para participar e a ideia inicial é começar com um grupo de adultos e futuramente criar um para crianças e pré-adolescentes.

Serviço:

Encontro do clube do livro ‘+ um na Estante’

Data: 31/08 quinta-feira

Horário: 18h30

Local: Biblioteca Adelaide Franco, no Palácio Barão de Guapy, no Centro.