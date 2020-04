Barra Mansa utiliza serviço de fumacê para combater o Aedes aegypt

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 19:01 horas

Barra Mansa- A Secretaria de Saúde deu início ao serviço de fumacê na noite desta terça-feira (07), nas áreas onde foram identificados casos positivos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypt. O bairro Vila Maria foi o primeiro a receber o serviço de fumacê. O município possui atualmente cinco casos de dengue e um de chikungunya, informou a Vigilância em Saúde Ambiental.

De acordo com a secretaria, também como parte das ações de combate ao mosquito da dengue estão sendo feitas visitas em locais que possuam possíveis focos do Aedes.

– Este ano estamos com efetivo reduzido para respeitar os protocolos de segurança contra novo coronavírus. Apenas 40% das equipes estão atuando nos bairros, mas contam com apoio dos agentes do Programa de Saúde da Família (PSF) que orientam os moradores – disse.

O coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Marcos Rodrigues, explicou como são feitas as visitas nas residências dos moradores.

– Contamos com a ajuda dos agentes, pois eles têm contato direto com as residências e conhecem cada área de abrangência. Eles fazem toda a orientação de como cuidar dos quintais – pontuou.

Sobre o serviço de fumacê, o coordenador explicou como será feito o itinerário.

– Estaremos acompanhando os bairros. Hoje será Vila Maria, depois no Vista Alegre. Após, vamos fazer o Centro, Paraíso e Metalúrgico. A princípio, seriam estes bairros, onde apresentaram casos positivos – informou.

Antônio Marcos ainda reforçou que é fundamental, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, uma atenção e um cuidado especial com esse vetor.

– Pedimos a participação da população para conter a proliferação do mosquito e reiteramos para que cada morador cuide do seu quintal e verifique possíveis focos de criadouro do Aedes aegypt – concluiu.