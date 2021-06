Barra Mansa vacina homens com 58 anos contra Covid-19

Matéria publicada em 13 de junho de 2021, 12:37 horas

Barra Mansa – A cidade vacina nesta segunda-feira, 14, homens com 58 anos de idade, além de estagiários da saúde que estejam atuando no atendimento aos pacientes com Covid-19. Os mesmos devem apresentar comprovante de atuação na área.

A vacinação, deverá obedecer ainda os seguintes critérios: para nascidos entre janeiro e junho, a imunização será das 8h às 12 horas e nascidos entre julho e dezembro, das 12h às 16 horas.