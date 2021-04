Barra Mansa vacina integrantes das forças de segurança

Matéria publicada em 4 de abril de 2021, 08:04 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde, realizou neste sábado (03), mais uma etapa de imunização contra o coronavírus. A ação aconteceu no Parque da Cidade, em sistema drive-thru e imunizou 1.735 pessoas, entre idosos de 66 anos e guardas municipais. O comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, elogiou a forma que a vacinação vem acontecendo no município.

“O Prefeito Rodrigo Drable tem feito um ótimo trabalho, Barra Mansa tem sido referência na imunização pela sua organização e também por respeitar todos os protocolos de segurança no combate a Covid-19, além disso, agora é a primeira cidade da região a abrir a vacinação para integrantes das forças de segurança”, comemorou.

Maria Aparecida de Paiva, de 66 anos, tomou a primeira dose da vacina e revelou estar muito feliz. “Estou me sentindo muito bem, pois estava ansiosa para chegar a minha vez de vacinar. Me surpreendi com o nível da organização, está tudo perfeito”, concluiu.

O drive deste sábado seguiu dividido em dois grupos: nascidos de janeiro a junho de 8h às 12h e nascidos de julho a dezembro, de 12h às 16h. A imunização no município continua nesta segunda-feira, 05, e o público atendido será idosos de 78 anos, que tomarão a segunda dose. A ação também acontecerá no Parque da Cidade, em sistema drive-thru.