Barra Mansa vacina nesta terça-feira mulheres com 65 anos de idade

Matéria publicada em 5 de abril de 2021, 20:24 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realiza nesta terça-feira, dia 6, de 8h às 18h, mais uma etapa da aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para mulheres com 65 anos de idade. A vacinação será em sistema drive-thru, no Parque da Cidade, no Centro. Os veículos devem acessar o local obrigatoriamente pelo portão central na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102.

Para evitar aglomeração e congestionamento o horário será dividido: de 8h às 12h serão vacinados os nascidos de janeiro a junho; de 12h às 16h os nascidos de julho a dezembro e de 16 às 18 horas, os nascidos em qualquer mês do ano.

Para receber a vacina, os idosos precisam apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.

A vacinação em homens de 65 anos de idade será realizada na quarta-feira, dia 07, em sistema drive thru e seguindo os mesmos horários conforme o mês de nascimento do cidadão.

Nesta segunda-feira foram aplicadas pela secretaria de Saúde 961 doses

Nesta segunda-feira (5) foi realizada a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos de 78 anos de idade. Em sistema drive thru, no Parque da Cidade, a dose complementar alcançou 568 pessoas. Porém, o quantitativo de imunizados no Parque da Cidade foi maior, já que houve a aplicação da primeira dose em 22 idosos de 66 anos, de duas doses em profissionais de saúde com faixa etária de 25 anos e outras 20 doses, em Guardas Municipais.

Outras 28 doses foram ministradas em idosos acamados com 60 anos ou mais, sendo 10 doses iniciais e 18 doses complementares. Agentes do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) e do Enfrentamento à Covid fizeram o atendimento nas residências dos vacinados. No CEM (Centro de Especialidades Médicas) foram aplicadas 195 doses do antígeno e na Santa Casa, 26. O total foi de 961 doses aplicadas nesta segunda-feira.

Com o resultado, o município atinge a marca de 23.840 pessoas imunizadas, com 30.195 doses administradas, sendo 23.840 (D1) e 6.355 (D2).

Como vem ocorrendo rotineiramente, o prefeito Rodrigo Drable acompanhou a vacinação e comentou que a expectativa da Secretaria de Saúde era ministrar cerca de 600 doses complementares do imunizante. “Embora o resultado tenha sido bastante expressivo, nossa meta é vacinar todos que estão incluídos como prioridade no Plano Nacional de Imunização. Algumas pessoas não estão acompanhando a data correta para a aplicação da segunda dose, o que pode comprometer a resposta do organismo ao processo de imunização. Fica o nosso alerta aos familiares”, disse.