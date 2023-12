Barra Mansa – O projeto Empoderadas traz para Barra Mansa um workshop de defesa pessoal e cursos profissionalizantes para mulheres. O evento acontece, nesta segunda-feira (4), às 18h, no auditório da Escola Estadual Jayme Camargo, no bairro Cotiara, em Barra Mansa.

A vereadora Paola da Pizzaria fez um convite às mulheres do município para que aproveitem a oportunidade.

Mulheres a partir dos 13 anos podem participar do programa do Governo do estado do Rio de Janeiro.