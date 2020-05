Barreiras sanitárias passam a funcionar a partir deste sábado em Valença

Matéria publicada em 16 de maio de 2020, 11:31 horas

Valença – As três barreiras sanitárias implantadas pela prefeitura de Valença, como parte das ações de combate ao Covid-19, já estão em funcionamento desde o início da manhã deste sábado, 16. Para ter acesso à cidade é preciso passar por uma dessas barreiras instaladas nos distritos de Santa Isabel, divisa com Volta Redonda; Barão de Juparanã, divisa com Vassouras e Conservatória, na divisa com Ipiabas.

A ação de controle de entrada em Valença será mantida das 7h às 19hs. Cada barreira conta com três controladores e um técnico de enfermagem. Somente é permitida a entrada, no município, de moradores e de pessoas que trabalham na cidade, desde que apresentem documentos comprovando o vínculo empregatício.

As fiscalizações fazem parte das medidas de prevenção ao Novo Coronavírus e contam com a participação das secretarias municipais, Saúde, Serviços Públicos, Guarda Municipal e Polícia Militar.