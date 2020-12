Batida entre carros deixa cinco feridos na BR-101 em Angra dos Reis

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 17:49 horas

Angra dos Reis – Cinco pessoas ficaram feridas após acidente registrado na BR-101, Rio Santos, na manhã deste sábado (05), em Angra dos Reis. A batida entre dois veículos de passeio ocorreu na altura do bairro Frade.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os veículos bateram um de frente com o outro quando passavam por uma curva. A pista estava molhada no momento do acidente.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital de Praia Brava, duas delas com ferimentos graves.