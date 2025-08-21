BioParque do Rio reabre com ações educativas contra Influenza Aviária

Estado do Rio – Com a reabertura do BioParque do Rio, nesta quinta-feira (21), a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento reforça sua atuação contínua na vigilância, fiscalização e educação preventiva contra a Influenza Aviária.

A equipe da Superintendência de Defesa Agropecuária realizará, durante a abertura do parque, atividades educativas voltadas às crianças. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre a doença, seus riscos e a importância da prevenção para a saúde animal, humana e ambiental.

As ações fazem parte do Projeto Educação Sanitária nas Escolas para Prevenção da Influenza Aviária, desenvolvido pela pasta desde 2023, em resposta à chegada do vírus ao Brasil. A iniciativa já percorreu diversos municípios do estado, promovendo palestras, oficinas e distribuição de materiais pedagógicos para professores, estudantes e comunidades.

“A prevenção é a principal ferramenta contra a influenza aviária. Por isso, a educação sanitária aproxima o tema da sociedade e forma multiplicadores de informação. Nosso trabalho une fiscalização e conscientização para proteger a saúde única, que envolve animais, pessoas e o meio ambiente”, destaca o secretário de Agricultura, Dr. Flávio.

Além da ação educativa, a Defesa Agropecuária manterá fiscalizações e monitoramento no parque. O trabalho envolve desde a vigilância ativa até a resposta imediata em casos suspeitos, sempre em alinhamento com o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Secretaria de Saúde.

“O caso registrado no BioParque demonstrou a eficiência da nossa resposta. Atuamos no controle, orientamos todas as medidas de biosseguridade e agora reforçamos a educação como parte essencial do processo”, ressalta o superintendente de Defesa Agropecuária, Paulo Henrique Moraes.

A parceria entre a Secretaria de Agricultura e o BioParque do Rio foi fundamental para a realização do trabalho. Essa integração reforça a importância de promover a saúde única.

“A atuação integrada com a Secretaria de Agricultura foi decisiva para garantir a segurança dos animais e dos visitantes. Agora, com a reabertura, queremos transformar esse momento em oportunidade de aprendizado, mostrando que conservação e educação caminham lado a lado”, afirma o diretor técnico do BioParque, Marcos Traad.