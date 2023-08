BM quer discutir abordagem a pessoas em situação de rua com outros municípios

Barra Mansa – O secretário de Assistência Social de Barra Mansa, Fanuel Fernando, anunciou na quinta-feira (24) que pretende, junto ao prefeito Rodrigo Drable, se reunir com representantes dos demais municípios do Sul Fluminense para discutir e uniformizar a abordagem a pessoas em situação de rua, com o intuito de aperfeiçoar o atendimento dado a elas. A necessidade do encontro é motivada por uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que proíbe a remoção forçada dessa população.

Trocando em miúdos, a medida estabelecida pelo STF – em vigor por caráter liminar – determina que os municípios efetivem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos; disponibilizem o apoio das vigilâncias sanitárias para garantir abrigo aos seus animais; proíbam o recolhimento forçado de seus bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório; vedem o emprego de técnicas de arquitetura hostil, bem como efetivem o levantamento das barreiras e equipamentos que dificultam o acesso a políticas e serviços públicos.

A iniciativa, segundo Fanuel Fernando, vai trazer mais dignidade aos moradores em situação de rua. “É muito comum as pessoas tratarem os moradores em situação de rua como seres invisíveis. Essa medida tem o objetivo de mudar essa realidade. O prefeito Rodrigo Drable não tem medido esforços para que a secretaria seja mais humana possível, discutindo todos os assuntos referentes à Pasta, no intuito de tornar o trabalho mais efetivo”, afirmou o secretário.