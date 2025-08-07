quinta-feira, 7 agosto 2025
Fale conosco

BM apresenta programa de saúde especializada

"Agora Tem Especialistas" vai beneficiar 12 cidades do Médio Paraíba

by arthur

Barra Mansa – O município de Barra Mansa promove, nesta sexta-feira (8), a apresentação do programa “Agora Tem Especialistas”. O evento, organizado pelo prefeito Luiz Furlani, a Secretaria de Saúde do município e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa), ocorrerá às 9h no SEST SENAT. O objetivo principal do programa é expandir a oferta de consultas e tratamentos com especialistas para os municípios consorciados.

A palestra será conduzida pelo Dr. Rodrigo Oliveira, Diretor do Departamento de Expansão das Estratégias de Qualificação da Atenção Especializada (SAES) do Ministério da Saúde. A apresentação é direcionada aos setores público, privado, filantrópico e universitário, detalhando as diretrizes, benefícios e o financiamento do programa.

O Cismepa é composto por 12 municípios da região, incluindo Angra dos Reis, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. A iniciativa busca fortalecer a saúde especializada e democratizar o acesso da população a serviços essenciais.

Você também pode gostar

Restaurante do Povo Irmã Ruth terá cardápio especial...

Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo começa nesta...

Firjan SENAI organiza Giro Técnico Setorial de Construção...

[VÍDEO] BM oferece emprego a flanelinha, que prefere...

Barra Mansa inicia fase estrutural de contenção de...

Semana Pedagógica retoma atividades do Pré-Vestibular do MEP

VR recebe ação estadual de combate à tuberculose

Arraiá do Clube Comercial começa nesta quinta em...

ACIAP-BM lança edição temática de ‘Café com Negócios’...

Anima VR abre inscrições para oficina gratuita de...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996