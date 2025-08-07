BM apresenta programa de saúde especializada

Barra Mansa – O município de Barra Mansa promove, nesta sexta-feira (8), a apresentação do programa “Agora Tem Especialistas”. O evento, organizado pelo prefeito Luiz Furlani, a Secretaria de Saúde do município e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa), ocorrerá às 9h no SEST SENAT. O objetivo principal do programa é expandir a oferta de consultas e tratamentos com especialistas para os municípios consorciados.

A palestra será conduzida pelo Dr. Rodrigo Oliveira, Diretor do Departamento de Expansão das Estratégias de Qualificação da Atenção Especializada (SAES) do Ministério da Saúde. A apresentação é direcionada aos setores público, privado, filantrópico e universitário, detalhando as diretrizes, benefícios e o financiamento do programa.

O Cismepa é composto por 12 municípios da região, incluindo Angra dos Reis, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. A iniciativa busca fortalecer a saúde especializada e democratizar o acesso da população a serviços essenciais.