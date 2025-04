BM: Companhia de Desenvolvimento e a ArcelorMittal reforçam parceria

Barra Mansa – O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello, recebeu, nesta terça-feira (1°), a visita da nova diretoria da ArcelorMittal. O encontro contou com a presença da diretora Interina de Negócios Industriais da ArcelorMittal Sul Fluminense, Pauliane Prazeres e da responsável pela área de Comunicação e Relações Institucionais da empresa, Patrícia Dias.

Bruno Paciello apresentou as potencialidades do Parque Industrial da cidade, estrategicamente localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, e que faz divisa com as instalações da ArcelorMittal. Paciello também destacou a importância da região Sul Fluminense para o setor do aço, a necessidade de consolidá-la como um polo industrial reconhecido e os impactos positivos que a empresa tem gerado na cidade.

“A ArcelorMittal tem papel fundamental no desenvolvimento econômico de Barra Mansa, principalmente com o anúncio do investimento de R$1,6 bilhões anunciado para a modernização da planta e a criação de novas linhas de produção. Além disso, eles possuem o compromisso em gerar empregos, destaco o anúncio feito durante a última edição da Flumisul, onde vagas foram divulgadas no evento que reúne importantes setores da economia regional”, disse.

O presidente da Companhia ressaltou ainda a importância do diálogo entre a Companhia de Desenvolvimento e a ArcelorMittal. “Essa parceria é um exemplo do tipo de cooperação necessária para impulsionar o crescimento econômico e garantir que Barra Mansa continue no caminho do progresso industrial. A expectativa é que essa parceria se fortaleça ainda mais, trazendo benefícios duradouros para a população, não apenas de Barra Mansa, mas de toda a região”, finalizou.