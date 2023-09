BM: Comunidade carente do São Judas Tadeu recebe 105 cestas básicas

Barra Mansa – A cada dia, as empresas têm tomado mais consciência da responsabilidade social com a comunidade do entorno da região em que estão instaladas. E a partir disso, se comprometem a contribuir no desenvolvimento delas, promovendo a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

No último sábado (16), a Imobiliária FR Prime Imóveis, de Volta Redonda, promoveu a doação de 105 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes no bairro São Judas Tadeu, em Barra Mansa. A iniciativa, que aconteceu na quadra esportiva do bairro, é parte de um Projeto Social 1C5C, desenvolvido pela empresa onde a cada casa vendida, cinco cestas básicas são doadas para comunidades carentes da região Sul Fluminense.

“É muito importante retribuir à sociedade todo o apoio que temos recebido ao longo dos cinco anos em que estamos aqui. Na verdade, temos pensado nesse projeto há bastante tempo, até formatarmos esse modelo que achei muito bom. A cada mês estaremos em uma comunidade diferente, em um bairro diferente da região Sul Fluminense, ajudando famílias, ajudando escolas, creches. Na verdade, esse é o início de um grande projeto que acontecerá no futuro e acredito que agregará muito para a sociedade e para nossa equipe. É muito bom poder contribuir para os outros, ajudar o próximo, se conectar com esse sentimento nas pessoas. É muito importante que a empresa tenha essa responsabilidade social de fazer o bem e buscar o progresso do nosso entorno”, destacou Flávio Ribeiro, CEO da imobiliária.

As ações serão contínuas, e o time de corretores da empresa, assim como os colaboradores de outros setores, que fizeram questão de estar presentes durante a distribuição das cestas à comunidade, estão engajados na meta de contribuir cada vez mais com a sociedade.

“É maravilhoso ver como a venda de casas pode ajudar tantas famílias e comunidades. É inspirador ver que a empresa não se preocupa apenas em vender casas, mas também em doar e ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. É gratificante poder fazer a diferença na vida das pessoas e ver como elas ficam felizes com o nosso trabalho”, pontuou a corretora Adelita Alves.

O presidente da Associação de Moradores e Amigos do Bairro São Judas Tadeu, Joselito de Oliveira, ficou responsável por identificar e cadastrar as famílias que foram beneficiadas. Ele destacou a diferença que a ação traz para essa parcela da população.

“Esse apoio que a empresa está dando à associação de moradores, para ajudar as famílias do bairro, é muito importante para nós. Conseguimos cadastrar algumas famílias carentes e elas estão sendo beneficiadas com cestas básicas que farão uma grande diferença em suas vidas. Infelizmente, muitas pessoas em nossa comunidade enfrentam dificuldades e precisam de ajuda, mas é admirável ver empresas como esta se preocupando com a comunidade e valorizando o trabalho das associações de moradores”, salientou o presidente.

Juliana Balbino, moradora do São Judas Tadeu, contou que a cesta de alimentos irá ajudá-la a superar as dificuldades neste mês.

“Essa cesta básica vai me ajudar muito já que estou desempregada. Estou constantemente correndo atrás de oportunidades e quando descobri sobre essa ajuda, fui verificar como poderia ser beneficiada. Moro com meus dois filhos e tenho que manter a casa sozinha”, desabafou.

Elaine Alves, moradora do bairro vizinho, Paraíso de Cima, disse que a ajuda que recebeu é fundamental para garantir que suas necessidades básicas sejam supridas.

“Moro no Paraíso de Cima e tenho três filhas para criar. Infelizmente, apenas o auxílio do bolsa-família não é o bastante para manter todas as necessidades delas. Um salário mínimo não é suficiente nos dias de hoje. Por isso, a cesta básica que recebi é de grande ajuda”, disse, acrescentando que é reconfortante saber que existem pessoas dispostas a ajudar e fazer a diferença na vida das famílias que estão passando por dificuldades.

Mais informações sobre o Projeto 1C5C podem ser acessadas pelo WhatsApp (24) 99878-7570 e no perfil no Instagram @frprimeimoveis.