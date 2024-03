BM: Contribuintes têm até esta quinta-feira para pagar IPTU com desconto

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, ressalta juntos aos contribuintes que o desconto referente ao pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) termina nesta quinta-feira (28). As excelentes condições incluem: 30% para quem optar pelo pagamento em cota única (maior desconto do Brasil) e 15% para quem dividir. As demais parcelas terão como vencimento o 15º dia de cada mês.

As guias de pagamento estão disponíveis no site da prefeitura (www.barramansa.rj.gov.br). Basta clicar no ícone do IPTU, que se encontra em destaque na página. É possível fazer a consulta através de número de CPF ou CNPJ, inscrição do imóvel ou código do imóvel. Após inserir os dados necessários, é só emitir o documento. O pagamento pode ser feito por meio do PIX, tornando ainda mais rápido o processo.

De acordo com Leonardo Ramos de Oliveira, secretário de Finanças de Barra Mansa, todo o valor arrecadado é destinado aos cofres municipais, sendo extremamente relevante para a composição da receita tributária.

“A Prefeitura se preocupa todos os anos em oferecer as melhores condições para alcançar integralmente a população e permitir que o pagamento seja feito em dia. O IPTU é um importante instrumento de arrecadação, contribuindo para a realização de grandes projetos e serviços de qualidade no município. E nossa Secretaria está sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas, além de buscar constantemente a otimização dos atendimentos” – frisou Leonardo.

Atendimento

O atendimento presencial da Secretaria de Finanças seguirá normalmente nesta quinta-feira (28). Quem tiver alguma dificuldade para a realização do pagamento online do IPTU pode buscar o atendimento no setor de arrecadação da Prefeitura, no saguão, entre 8h e 16h.

Para outras dúvidas, basta entrar em contato com a Secretaria de Finanças através do e-mail [email protected] ou pelos telefones: (24) 2106-3422 e 2106-3447.