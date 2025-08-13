BM cria novas vagas de estacionamento exclusivas para autistas, PcDs e idosos

Barra Mansa – O município começou a implementar novas vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de Pessoas com Deficiência (PcDs) e idosos. A iniciativa é fruto de parceria entre as secretarias da Pessoa com Deficiência e de Ordem Pública.

Bairros como Ano Bom já foram contemplados, e a ação será estendida para outras regiões da cidade.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, destacou que a medida reforça o compromisso com a inclusão. “Mais inclusão e mais respeito. Barra Mansa agora tem vagas próprias para autistas, como prevê a Lei Romeo Mion. Também vamos revitalizar todas as vagas para deficientes e idosos. Recebemos as demandas com carinho e damos a atenção que merecem”, afirmou.

A vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, ressaltou a importância da ação. “Era um sonho grande. Só quem vive sabe a importância destas vagas para os autistas. Peço respeito: se você não é autista ou não acompanha uma pessoa com autismo, não estacione na vaga”, alertou.

Lei Romeo Mion

A Lei 13.977/2020, sancionada em 8 de janeiro de 2020, criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). A norma foi batizada em homenagem a Romeo Mion, filho do apresentador Marcos Mion, diagnosticado com TEA.

A legislação busca garantir direitos e facilitar o acesso a serviços e atendimentos prioritários, incluindo o uso de vagas destinadas a pessoas com deficiência, já que o autismo não pode ser identificado visualmente.