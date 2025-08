BM: Currículo Cidadão leva atendimento gratuito ao CRAS Vila Coringa

Barra Mansa – O projeto Currículo Cidadão esteve nesta terça-feira (5) no CRAS Vila Coringa, em Barra Mansa, oferecendo atendimento gratuito para moradores em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho. A iniciativa é promovida pela Prefeitura, com apoio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social, e tem como objetivo facilitar o acesso às oportunidades de emprego por meio de serviços voltados à qualificação e intermediação de mão de obra.

Durante a ação, a equipe auxiliou os participantes na elaboração e atualização de currículos, no cadastro em bancos de vagas e na orientação para processos seletivos. Quem não possuía currículo pôde confeccioná-lo na hora, agilizando o encaminhamento para empresas e aumentando as chances de contratação.

Além do Currículo Cidadão, o bairro recebeu o MEI Itinerante, serviço da Sala do Empreendedor que presta orientações e executa procedimentos voltados a Microempreendedores Individuais, como baixa de documentação, abono de benefício, emissão de boletos e esclarecimento de dúvidas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cesar de Carvalho, destacou que a proposta é ampliar o alcance do projeto nos bairros.

“Estamos percorrendo diferentes bairros para cadastrar o maior número possível de currículos e ajudar tanto quem está em busca de trabalho quanto as empresas que necessitam de mão de obra qualificada. É um trabalho que aproxima as duas pontas e aumenta as chances de contratação”, afirmou.

Ele também lembrou que no dia 16 de agosto, das 8h às 13h, será realizado o Feirão de Empregos, na Nova UBM, no Centro.

“Os cadastros realizados nos bairros até lá irão para um balcão de vagas para encaminhamento às empresas participantes”, completou.

Próximas ações do Currículo Cidadão