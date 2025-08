BM: Escolas recebem mais de 15 mil alunos após férias

Barra Mansa – A manhã desta segunda-feira (4) marcou o retorno das aulas na rede pública de ensino de Barra Mansa. Mais de 15 mil alunos voltaram à rotina escolar, distribuídos em 68 unidades que atendem desde a Educação Infantil (creche e pré-escola) até o 9º ano do Ensino Fundamental, incluindo as escolas vocacionadas, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Durante o recesso, que teve duração de duas semanas, as equipes pedagógicas e administrativas realizaram planejamentos e preparativos para garantir um segundo semestre produtivo, seguro e acolhedor. As escolas passaram por serviços de limpeza e organização para recepcionar os estudantes e profissionais da educação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o retorno às aulas representa uma nova etapa no desenvolvimento dos alunos e no fortalecimento das ações pedagógicas da rede.

“O segundo semestre é uma oportunidade importante para consolidar aprendizagens, desenvolver novas habilidades e fortalecer os vínculos com a escola. Nossas equipes estão motivadas e prontas para acolher os alunos com cuidado e dedicação”, destacou a secretária de Educação, Linamar Carvalho.

Além das atividades em sala de aula, as unidades continuam com projetos extracurriculares, eventos culturais e iniciativas voltadas ao bem-estar físico, emocional e social dos estudantes.

JOVENS E ADULTOS

Para quem tem interesse em ingressar futuramente na Educação de Jovens e Adultos (EJA), vale ressaltar que o estudante precisa já ter completado 15 anos de idade e ainda não ter concluído o Ensino Fundamental. Mais informações podem ser obtidas na escola mais próxima da casa do candidato.