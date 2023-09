BM: Fátima Lima participa de visita de comandantes da AMAN ao Tiro de Guerra

Barra Mansa – Na manhã desta sexta-feira (22), a vice-prefeita Fátima Lima participou da visita dos comandantes da AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) ao Tiro de Guerra, localizado no Parque da Cidade. Além disso, os militares visitaram as instalações do Projeto Música nas Escolas, que funciona no local.

Na ocasião, os veteranos do Tiro de Guerra presentes no evento participaram de um café da manhã juntamente com a vice-prefeita e os militares da AMAN. Ao final da visita, Fátima foi presenteada com uma homenagem entregue pelo Coronel Leonardo Augusto de Resende e o Subtenente Robson de Souza Santos.

Casa dos Conselhos

Ainda na sexta-feira, dia 22, durante a tarde, a gerente da Gerência de Promoção da Igualdade Racial, Deviane Costa, e a coordenadora da Casa dos Conselhos, Enilda de Souza, receberam na sede do órgão, localizada na Rua Jorge Lóssio, no Centro, o secretário de Assistência Social do município de Píraí, Renan Cruz.

Acompanhando o secretário estavam o coordenador estadual da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, Willians Falcão, e a coordenadora da Liga Urbana, Daiane Falcão, que fazem parte do movimento negro da cidade de Piraí.

Foi apresentado ao secretário e aos demais visitantes o trabalho da Gerência de Promoção da Igualdade Racial (Gepir) e também da Casa dos Conselhos. Em pauta, assuntos relacionados ao desenvolvimento de políticas públicas de igualdade racial e de direitos humanos, que atendam a população na sua pluralidade.