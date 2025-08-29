sexta-feira, 29 agosto 2025
BM fortalece rede de proteção social em 1º Fórum da Pessoa em Situação de Rua

Encontro teve como tema central “Fome, Frio e Indiferença: O Ciclo da Desumanização”

Foto: Gabriel Borges

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa e do Centro POP realizou, nesta sexta-feira (29), o 1º Fórum Municipal da Pessoa em Situação de Rua. O encontro aconteceu no Sest Senat e teve como tema central “Fome, Frio e Indiferença: O Ciclo da Desumanização”, ao reunir gestores públicos, representantes da sociedade civil e especialistas em políticas sociais.

O evento contou com a presença do prefeito Luiz Furlani; da secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte; de Hélio Batista, presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS); do vereador Eduardo Pimentel, representando a Câmara Municipal; de Simone Tourino, superintendente estadual de Proteção Social Especial; do Dr. Plínio D’Ávila, representante da Tutela Coletiva; e da juíza da 1ª Vara da Família da Comarca de Barra Mansa, Anna Carolinne Licasalio; além de diversas autoridades ligadas à Assistência Social da região Sul Fluminense.

O Fórum reforçou a importância de garantir os direitos fundamentais previstos em lei e de promover a conscientização sobre o papel de cada indivíduo na construção de uma sociedade mais justa e solidária. A programação foi composta por quatro temas: “A Perversidade das Políticas Incompletas: O País que Falha na Proteção”, “Vozes da Rua: O Olhar do Usuário sobre a Fome, o Frio e o Rejeito”, “A Efetividade dos Direitos Fundamentais e a Responsabilidade Jurídica na Proteção” e “Velhice Invisível: Desafios e Políticas Públicas para Idosos em Situação de Rua com Doenças Crônicas e Sem Rede de Apoio”.

A secretária municipal de Assistência Social, Joseane Ricarte, ressaltou a necessidade de fortalecer a rede de proteção e ampliar o olhar da sociedade sobre a vulnerabilidade.

“A linha que separa quem está nas ruas de quem está fora delas é muito mais frágil do que imaginamos. Hoje podemos acreditar que nunca estaremos nessa condição, mas não temos como garantir o mesmo sobre o futuro dos nossos filhos ou netos. Cuidar da população em situação de rua também é investir em segurança pública, já que a ausência de serviços eficazes aumenta os problemas sociais, emocionais e de saúde. Este fórum marca um ponto de partida importante, que deve nos fortalecer com novas ideias e estratégias para enfrentar essa realidade complexa e crescente”, declarou Joseane.

A juíza da 1ª Vara da Família da Comarca de Barra Mansa, Anna Carolinne Licasalio, destacou que o Poder Judiciário também tem buscado ampliar sua atuação para além das medidas tradicionais. Ela citou os mutirões de atendimento implementados em diversas áreas da Justiça, inclusive na capital, que têm mostrado resultados eficazes, mas não solucionam de forma integral as demandas.

“Embora eu participe ativamente dos mutirões e reconheça sua importância, não podemos depender exclusivamente deles. É essencial estabelecer um fluxo contínuo de atendimento, para que os direitos da população em situação de rua sejam efetivamente garantidos. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Governo do Estado, está desenvolvendo os Centros Integrados de Atendimento à População de Rua (CIPOPs), que são referência de acolhimento e integração dos serviços”, contou a magistrada.

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, reforçou o compromisso da gestão com políticas de inclusão social.

“A nossa administração tem um olhar atento às pessoas em maior vulnerabilidade. O Fórum é uma oportunidade de fortalecer a rede de proteção e reafirmar que ninguém deve ser invisível aos olhos do poder público. Vamos seguir trabalhando para que Barra Mansa seja referência em políticas de inclusão e dignidade”, concluiu.

