BM: Furlani entrega Arena Vila Nova com campo sintético à população

Barra Mansa – O prefeito Luiz Furlani inaugurou neste domingo (24), a Arena Vila Nova, localizada na Rua Sebastião Colimério. Entre as intervenções feitas, nova grama sintética no campo, manutenção corretiva com adequações, novo alambrado e iluminação de LED, transformando o espaço em um equipamento esportivo moderno e preparado para atender diferentes categorias e competições no bairro Vila Nova.

A solenidade contou com a presença da da deputada federal Dani Cunha, que atuou na viabilização de recursos para a obra; do subsecretário estadual de Articulação Institucional, Rodrigo Drable; da vice-prefeita Luciana Alves; de secretários municipais; vereadores, entre eles a parlamentar Cristina Magno, Gustavo Gomes, Bruno Oliveira, Klévis e Deco; o presidente da Arena Vila Nova, Ronaldo Gatão; o ex-deputado Edson Albertassi; o vereador de Volta Redonda, Betinho Albertassi; e lideranças comunitárias.

Cristina Magno, moradora da Vila Nova, agradeceu a atenção que a deputada Dani Cunha tem dado a Barra Mansa, podendo proporcionar aos moradores de seu bairro e também do entorno, uma arena nova e moderna. “Como a deputada diz: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, agradeço por ela ter sonhado grande, por ter caminhado junto conosco para que esta arena fosse possível. O que antes era um pedido de refletores por parte do Gatão, se concretizou nesta linda arena esportiva que está transformando vidas”, destacou Cristina.

Ex-prefeito da cidade e atual subsecretário estadual, Drable lembrou de quando Dani Cunha esteve em Barra Mansa antes da reforma. “Hoje é o domingo da gratidão: à Dani e ao governador Cláudio Castro, ao prefeito Furlani que está se mostrando um grande prefeito, e à vereadora Cristina, que abraçou este bairro. A Dani veio aqui com a gente, trazendo recursos do governo do estado, então, tenho que ser muito grato a ela e ao nosso governador. Essa obra foi feita com recursos 100% do estado, com apoio da Prefeitura. Aproveitem este campo porque é um orgulho este espaço”, enfatizou Rodrigo.

A deputada destacou que, com o apoio incondicional do ex-prefeito Rodrigo e do atual prefeito Furlani, conseguiu entrar na cidade e contrubuir com a transformação de Barra Mansa. “Foram seis arenas esportivas – a da Vila Nova com um carinho muito especial, pois sei o quanto vocês esperavam por esta conquista. O campo está como o de um estádio. Barra Mansa e a região são prioridades para mim”, disse a deputada, também agradecendo o apoio do governo estadual e da vereadora Cristina Magno.

Esporte e Saúde

Além das Arenas da Boa Sorte, do São Pedro, Siderlândia e Vila Nova; e dos campos de grama sintética dos bairros Mangueira e Paraíso de Cima, a deputada também proporcionou inúmeros benefícios para a Saúde Municipal.

“São emendas da parlamentar que também mantêm, hoje, o bom funcionamento da nossa Saúde. Somos a primeira cidade do interior do Rio, acima de 150 mil habitantes, com a melhor Saúde do estado. A deputada Dani Cunha trabalha todos os anos por melhorias para os nossos munícipes. E graças a essa grande parceira do nosso município, estamos alcançando posições de destaque e realizando entregas como esta. Ela levou a demanda da Arena Vila Nova para o melhor governador da história da nossa cidade, Cláudio Castro. E estamos aqui para entregar esse campo a quem faz parte da história da nossa cidade, o time do Vila Nova”, disse o prefeito.

“É o esporte um dos maiores vetores de transformação da vida daqueles que estão ociosos pela rua, que não têm o que fazer. Agradeço a Deus pelo que tem permitido fazer em nossos mandatos; por trazer pessoas comprometidas com o nosso povo e com a nossa gente. O trabalho em parceria gera resultados”, declarou Furlani.

Após a inauguração, jogos comemorativos, entre eles o do Master Vila Nova com o Master Fluminense, marcaram a festa, atraindo os moradores para celebrar a entrega do espaço. A programação também incluiu partidas das categorias de base e de equipes amadoras do município, consolidando o caráter esportivo e comunitário da arena.