BM ganha quadra de areia municipal no bairro Roberto Silveira

Barra Mansa – O prefeito Luiz Furlani entregou aos munícipes na noite dessa quarta-feira (30), um equipamento esportivo para a prática de modalidades como beach tennis, futevôlei e vôlei. Foi inaugurada a Quadra de Areia Sérgio Coelho dos Santos – Bica Canoeiro, no Roberto Silveira. O espaço fica na Rua José Marciano dos Santos e leva o nome do saudoso morador da localidade, conhecido por proteger as margens do Rio Paraíba do Sul no trecho que corta a cidade. A cerimônia de abertura contou com apresentação do grupo OpSamba.

Também estiveram presentes na entrega do equipamento público, a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves; a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte; secretários e servidores municipais; o presidente da Câmara, vereador Paulo Sandro; o presidente da Associação de Moradores, André Delgado; e familiares do homenageado.

“A emoção é muito grande! A família e as pessoas próximas sabem a importância do meu pai para essa beira-rio. Ele nasceu neste bairro, cresceu e faleceu morando aqui. Então, é muito gratificante esta homenagem. Sei que onde estiver, ele estará feliz, pois o sonho dele era ver essa beira do rio tão linda como está”, destacou a filha de Bica Canoeiro, Priscila Aparecida dos Santos. Seu pai, que faleceu em 2014, foi o fundador da Associação dos Canoeiros Defensores da Natureza de Barra Mansa, criada há mais de 20 anos.

O vereador Paulo Sandro destacou que além da quadra de areia, o entorno do espaço também recebeu melhorias. “O Furlani chegou aqui e falou que queria que colocasse piso no entorno, pintasse, colocasse playground para as crianças… e está tudo aí. Muito obrigado, prefeito Furlani, por acreditar no nosso sonho que é a felicidade das crianças; que cada dia será melhor para elas. Não só as daqui do Roberto Silveira, mas de toda a cidade de Barra Mansa”.

O prefeito Furlani destacou que Bica Canoeiro serviu de exemplo para todos. “Estamos inaugurando este espaço diante de tudo o que ele fazia, com sua luta de defensor do rio, da beira-rio e da natureza. Nós somos gratos a esta iniciativa e, como gestores, nossa função é dar continuidade a tudo isso. A homenagem faz justiça a um ser humano que dedicou sua vida a uma causa e especificamente a este lugar”, disse o prefeito, também ressaltando a importância do esporte na formação das novas gerações.

“Eu tenho uma alegria imensa de estar prefeito da nossa cidade e de entregar este espaço esportivo. O esporte é a única ferramenta que molda o jovem, a criança e o adolescente, que levam para a vida adulta o foco e a determinação para alcançarem seus objetivos. Quanta coisa boa fizemos em quatro meses de trabalho e quanta coisa boa ainda está por vir! Pois temos uma coisa que nos diferencia: o amor do nosso time para fazer as coisas acontecerem. E aí tudo se encontra. E vamos seguir nessa batida, em parceria com o Poder Legislativo, em prol da nossa cidade”, concluiu Furlani.