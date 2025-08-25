BM: Hemonúcleo faz apelo por doações de sangue

Barra Mansa – O Hemonúcleo de Barra Mansa está com o estoque de sangue em situação crítica e reforça o pedido por novas doações. Os tipos O-, A-, AB- e B- são os mais urgentes, enquanto AB+ e O+ apresentam nível baixo. Já os demais tipos permanecem regularizados.

Segundo a coordenadora da unidade, Thaís Mendes, para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. “No caso dos idosos, a primeira doação deve ser realizada até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Já para menores de idade, a doação só é permitida com autorização dos responsáveis. O voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Caso a pessoa tenha feito tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a realização”, explicou, enfatizando que a conscientização e o engajamento da população são essenciais para auxiliar pacientes submetidos a cirurgias complexas, tratamentos oncológicos ou vítimas de acidentes.

A coordenadora ainda ressaltou que o processo de doação é simples e pode salvar muitas vidas. “É fundamental que o estoque de todos os tipos sanguíneos permaneça sempre regularizado, para que possamos atender satisfatoriamente às demandas regulares, bem como às situações de urgência e emergência”, destacou.

As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, exceto feriados. A unidade de Barra Mansa está localizada na Rua Pinto Ribeiro, 205, anexa à Santa Casa, no Centro. O telefone para mais informações é: (24) 3512-0788.