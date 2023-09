BM inicia preparação para Dia de Finados

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) iniciou a preparação e a organização dos quatro cemitérios municipais para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. De acordo com a pasta, uma comissão foi formada para avaliar as demandas e estabelecer e alinhar as ações que serão desenvolvidas nas unidades do Centro, Floriano, Amparo e Rialto.

Segundo o titular da SMASDH, Fanuel Fernando, tudo está sendo preparado com muito carinho e zelo para a data. “Seguindo uma determinação do nosso prefeito Rodrigo Drable, nós nos organizamos, por meio de uma comissão multidisciplinar, para oferecer a nossa população um melhor atendimento. Temos a preocupação de que isso ocorra, não somente no Dia de Finados, mas durante todo o ano. Nossas ações são constantes, além disso, implementamos uma série de serviços para facilitar o atendimento dos munícipes em um momento tão delicado”, disse Fanuel.

A comissão que organiza as ações do Dia de Finados é formada pela gerente de Proteção Social Básica, Cátia Batista; pelo responsável pelo cemitério de Amparo, Roberto Carlos de Almeida Duque; pelo responsável pelo cemitério de Rialto, Ailton José da Silva; pelo responsável pelo cemitério de Floriano, Andersom Gansinho; pelo gerente do serviço funerário, Otacílio Martins Pereira Filho; além de Vanessa Jardim, Silvia Maria Alves e pelo presidente, Francisco Américo de Oliveira.

O gerente do serviço funerário explicou que, com a proximidade da data, os serviços estão sendo intensificados nos quatro cemitérios municipais.

“Atualmente temos uma média de 70 sepultamentos por mês e, por conta dessa demanda, nosso trabalho é constante. Mas quando começamos a nos aproximar do Dia de Finados, reforçamos as ações devido ao aumento no fluxo de pessoas. Estamos intensificando a capina, a limpeza e a pintura, além do levantamento informativo dos registros de falecidos das quatro unidades. Nós oferecemos também um acolhimento especial, através do trabalho das assistentes sociais, que estão diariamente à disposição das famílias”, detalhou Otacílio.

Além das melhorias, a Funerária Municipal está com uma série de novidades. “Recentemente nós iniciamos a modernização dos documentos dos quatro cemitérios, implantamos o atendimento de assistente social, retomamos os velórios 24 horas, reduzimos o valor dos sepultamentos e, em breve, vamos instalar letreiro digital para as informações mortuárias”, disse Francisco Américo de Oliveira.

Com relação à programação do dia 2 de novembro, a comissão informou que as unidades estarão abertas das 08h às 18h; tendas serão montadas para o melhor atendimento dos familiares e a programação religiosa será divulgada em breve.