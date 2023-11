BM: Morro do Cruzeiro recebe o programa Prefeito na Minha Casa

Barra Mansa – Com o objetivo de estreitar laços entre o Executivo e a população, o projeto Prefeito na Minha Casa tem proporcionado visitas a casas de moradores de diferentes bairros de Barra Mansa, desde o final de outubro. Nesta terça-feira (28), Rodrigo Drable, acompanhado de secretários municipais, esteve na residência de Rosana Ghirlinzoni e Tadeu Ghirlinzoni, no bairro Morro do Cruzeiro.

A presidente da Associação de Moradores da localidade, Vanessa de Souza Nascimento, que também é vizinha dos anfitriões, elogiou a presença da equipe da Prefeitura e o contato direto cada vez mais frequente com a população. “Acho extremamente importante esse encontro porque mostra que a população unida com o governo pode fazer com que cheguemos bem mais longe. É um governo que está participando da discussão dos problemas dentro da comunidade e, assim, ele consegue conhecer bem nossa realidade”, comentou Vanessa.

Drable destacou o sucesso que o projeto tem alcançado ao longo das últimas semanas. “Fico extremamente feliz e lisonjeado pelo acolhimento que temos recebido dos moradores e pela forma como eles têm dialogado conosco. Nossa equipe está aqui justamente para entender a realidade do barra-mansense e, por mais distante que ele esteja da Prefeitura, nossa missão é permitir a aproximação e buscar as soluções mais eficientes para o que esteja prejudicando a comunidade”, expressou o prefeito.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, também exaltou o retorno obtido pelo projeto. “É assim que fazemos acontecer e podemos ter um norte ainda mais claro para as ações que precisamos iniciar ou intensificar no município. Como liderança, cabe a nós estimular momentos de interlocução como este”, disse Furlani.