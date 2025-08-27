quarta-feira, 27 agosto 2025
Fale conosco

BM organiza desfile cívico e primeira Expo Cristã para aniversário da cidade

Eventos irão movimentar a cidade e atrair grande público no início de outubro

by arthur

Foto: Chico de Assis

Barra Mansa – O município de Barra Mansa comemora 193 anos no dia 3 de outubro com um desfile cívico na Avenida Domingos Mariano, no Centro, a partir das 7h. O evento terá como tema “Eu Amo Barra Mansa” e vai reunir escolas, órgãos de segurança pública, servidores da Prefeitura e convidados.

A concentração será na própria avenida e o desfile seguirá pela via central. A organização é feita pela Fundação Cultura, em parceria com a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Saae e as secretarias de Educação, Manutenção Urbana e Comunicação Social.

Além do desfile, a programação de aniversário contará com a realização da 1ª Expo Cristã BM, marcada para os dias 3 e 4 de outubro, no Parque da Cidade. O evento vai reunir artistas nacionais da música cristã, bandas locais, além de feira de artesanato e praça de alimentação.

A Expo é uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, por meio da Funarj e da Setur-RJ, além do Conselho de Pastores de Barra Mansa.

Outros dois grandes eventos também estão previstos para o mês de outubro: a Expo BM, nos dias 10, 11 e 12, e a Flumisul (Feira de Negócios do Sul Fluminense), de 29 de outubro a 1º de novembro.

Você também pode gostar

PRF apreende motocicleta adulterada em Piraí

Barra Mansa promove Workshop “Vozes de Proteção”

Semop-VR prende motorista inabilitado flagrado em manobras perigosas

Barra Mansa recebe Eduardo Paes nesta sexta-feira (29)

Segurança Presente de Volta Redonda recebe reconhecimento estadual

Evento de negócios movimenta 250 participantes em Volta...

VR: alerta para golpe de cobrança indevida para...

Volta Redonda leva aulas de robótica para estudantes...

Barra Mansa realiza campanha ‘Descarte Solidário’ neste sábado...

Alerj garante convocação de aprovados no concurso da...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996