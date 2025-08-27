BM organiza desfile cívico e primeira Expo Cristã para aniversário da cidade

Barra Mansa – O município de Barra Mansa comemora 193 anos no dia 3 de outubro com um desfile cívico na Avenida Domingos Mariano, no Centro, a partir das 7h. O evento terá como tema “Eu Amo Barra Mansa” e vai reunir escolas, órgãos de segurança pública, servidores da Prefeitura e convidados.

A concentração será na própria avenida e o desfile seguirá pela via central. A organização é feita pela Fundação Cultura, em parceria com a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Saae e as secretarias de Educação, Manutenção Urbana e Comunicação Social.

Além do desfile, a programação de aniversário contará com a realização da 1ª Expo Cristã BM, marcada para os dias 3 e 4 de outubro, no Parque da Cidade. O evento vai reunir artistas nacionais da música cristã, bandas locais, além de feira de artesanato e praça de alimentação.

A Expo é uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, por meio da Funarj e da Setur-RJ, além do Conselho de Pastores de Barra Mansa.

Outros dois grandes eventos também estão previstos para o mês de outubro: a Expo BM, nos dias 10, 11 e 12, e a Flumisul (Feira de Negócios do Sul Fluminense), de 29 de outubro a 1º de novembro.