BM participa do Programa + Pecuária Brasil

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2021, 12:06 horas

Barra Mansa – Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural participam nesta quarta-feira, dia 15, do lançamento online do Programa + Pecuária Brasil na cidade. A transmissão será às 10h no canal da CONAFER (Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais) no YouTube. Através da atividade, pecuaristas terão acesso a sêmens de genética renomada. Cada município poderá somar 600 prenhas, em três anos, e fomentar a economia do setor em cerca de R$ 4 milhões.

O secretário da Pasta Municipal, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, estima que 100 pecuaristas da cidade deverão ser assistidos. “A ação destina aos municípios a doação de milhares de doses de sêmens produzidas pela multinacional Alta Genetics. O benefício é para agropecuaristas familiares”, explicou Beleza.

Após fechar com os estados um ACT (Acordo de Cooperação Técnica) para o melhoramento genético aos pecuaristas de corte e leite, os municípios vocacionados têm acesso a importante reprodução de rebanhos.

“Com os sêmens de genética renomada, temos a intenção de promover até 600 prenhezes ao longo do programa. Em curto prazo, cerca de três anos, teremos fomentado a economia do setor com cerca de R$ 4 milhões. O resultado disso será o crescimento socioeconômico dos agropecuaristas e o estímulo a todo o mercado do segmento da agricultura familiar, contribuindo para implementação de novas políticas públicas”, destacou Beleza.