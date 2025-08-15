sexta-feira, 15 agosto 2025
BM recebe peça infantil sobre princesa que diz verdades

Espetáculo gratuito "Princesa Falalinda" provoca reflexão sobre silenciamento feminino

by Lívia Nascimento

Peça narra a história de Falalinda, uma princesa amaldiçoada a dizer tudo o que pensa – Foto: Divulgação

Barra Mansa – A cidade de Barra Mansa recebe neste domingo (17) a peça infantil “Princesa Falalinda, Sem Papas na Língua”. O espetáculo, que promete uma fábula moderna e cheia de reflexões para crianças, jovens e adultos, será apresentado gratuitamente na Avenida Roosevelt Brasil, às 11h.

A montagem faz parte do programa Diversão em Cena, uma iniciativa da Fundação ArcelorMittal com apoio da prefeitura local. A ação reforça o compromisso de democratizar o acesso à cultura e de formar novos públicos.

Assinada pela companhia O Trem – Companhia de Teatro, de Belo Horizonte (MG), a peça narra a história de Falalinda, uma princesa amaldiçoada a dizer tudo o que pensa. O que inicialmente parece ser uma dádiva se transforma em desafio, conforme ela cresce e suas opiniões passam a incomodar. Com lirismo, humor e crítica social, o espetáculo provoca uma reflexão sobre temas urgentes como o silenciamento feminino, a liberdade de expressão e o direito de ser ouvido desde a infância.

A trama ganha vida com uma estética única: trilha sonora original, figurinos que misturam o clássico ao contemporâneo e uma linguagem que dialoga diretamente com o público jovem, mas também emociona os adultos. No palco, Falalinda ressurge como símbolo de coragem, autonomia e escuta ativa — elementos fundamentais para uma sociedade mais justa e plural.

Além de entreter, o espetáculo propõe uma importante revisão dos arquétipos dos contos de fadas tradicionais, oferecendo às novas gerações novos modelos de protagonismo e pensamento crítico.

SERVIÇO:

Espetáculo: Princesa Falalinda, Sem Papas na Língua
Data: Domingo,17/08
Horário: 11h
Local: Avenida Roosevelt Brasil, Barra Mansa – RJ
Entrada gratuita

