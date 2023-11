BM reforça importância da imunização contra Covid-19 - Diário do Vale

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde está reforçando a necessidade de manter o cartão de vacina atualizado, bem como de realizar a testagem para Covid-19. Diante do crescimento de resultados positivos da doença na região, a pasta destaca que as pessoas com sintomas devem procurar uma unidade de saúde para passar pela coleta, que é gratuita e feita por meio de cotonete (swab).

Desde o início da pandemia de Covid-19, em fevereiro de 2020, Barra Mansa notificou 422.479 doses aplicadas, somando crianças, jovens e adultos. A vacina bivalente soma 19.032 doses aplicadas.

O secretário de Saúde do municípioSérgio Gomes, destacou a importância de realizar a testagem para um diagnóstico inicial e posterior tratamento. “Além de ser de extrema importância que todos se vacinem para evitar complicações da doença, precisamos manter a testagem atualizada, principalmente com o aumento dos casos confirmados. Temos que deixar a vacinação em dia e continuar tomando os cuidados necessários para evitar que a situação epidemiológica se torne um cenário novamente negativo em nosso país”, ressaltou.

Para se vacinar contra qualquer uma das doenças, é necessário levar documento de identidade, cartão de vacina e Cartão Nacional de Saúde (CNS). A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h. Para outras informações sobre locais e dias de vacinação, acompanhe o perfil da prefeitura no Instagram, @barramansarj, que é atualizado diariamente.