BM: Ruas do Centro passam por recomposição asfáltica nesta sexta (5)

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa realizou nesta sexta-feira (5) serviços de recomposição asfáltica em ruas do Centro da cidade. A ação contemplou a Avenida Domingos Mariano, nas proximidades do Cemitério Municipal, além de vias adjacentes, como a Rua José Marcelino de Camargo.

De acordo com o governo municipal, os trabalhos têm como objetivo garantir mais segurança aos condutores que circulam em vias de grande fluxo e contribuir para a conservação urbana.

O secretário de Manutenção Urbana, Fanuel Fernando, ressaltou a importância da iniciativa. “Esta ação acontece para o bem da população. Trabalhamos com diferentes frentes na cidade para manter nosso município mais qualificado, com conforto e segurança. Os serviços feitos nesta sexta englobam as ações de manutenções periódicas que estamos fazendo desde janeiro”, afirmou.

Fanuel também agradeceu ao prefeito Luiz Furlani pelo apoio às ações da pasta. “Parabenizo o prefeito Furlani pela atenção que tem com cada canto de nossa cidade. Grato pelo suporte e apoio que nos dá, na nossa Secretaria. Vamos avançando diariamente buscando o melhor para a população de Barra Mansa”, declarou.

A Prefeitura informou ainda que os moradores podem obter mais detalhes sobre os serviços de manutenção urbana pelo telefone (24) 3029-9380.