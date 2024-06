BM: Saae adquiri novos caminhões para coleta de resíduos

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), realizou a renovação da frota que compõe a coleta regular de resíduos urbanos. A troca dos veículos ocorre periodicamente a cada dois anos, seguindo o novo contrato em vigência, para otimizar a coleta e garantir mais segurança aos profissionais.

De acordo com o gerente de limpeza urbana, Leonardo Costa, a frota é composta por oito caminhões compactadores. “Desde o fim de maio nós estamos com seis veículos novos realizando o serviço pela cidade. Segundo o último Censo, realizado pelo IBGE, cerca de 100% dos moradores do município são beneficiados pela coleta de resíduos porta a porta e a renovação da frota tem por objetivo melhorar o atendimento com a redução de quebra e, consequentemente, os atrasos”, detalhou Leonardo.

O gerente de coleta destaca ainda que a troca da frota não alterou a programação do serviço ofertado.

_ Nossa equipe é composta por um motorista e três coletores, sendo que nos distritos e nos setores com difícil acesso os trabalhos são realizados por um veículo menor e dois coletores. A coleta é realizada seguindo cronograma pré-definido, de segunda a sábado, no turno diurno e noturno, e no domingo em áreas centrais. Aproveitamos para pedir à população para contribuir com os trabalhos colocando o lixo em sacolas de forma a evitar vazamentos, depositando apenas nos dias e horários programados, mantendo fora do alcance de crianças e animais – informou Leonardo, ressaltando também que para evitar acidentes é importante embrulhar os cacos de vidro e outros materiais cortantes.

Para maiores informações sobre a coleta de resíduos, o Saae disponibiliza o telefone: (24) 3028-9906.