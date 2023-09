BM terá desfile cívico para comemorar aniversário da cidade

Barra Mansa – Para comemorar os 191 anos da cidade, a prefeitura de Barra Mansa está preparando os últimos detalhes do desfile cívico que será realizado no dia 3 de outubro, na Avenida Joaquim Leite. Este ano, o tema selecionado foi ‘Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU)’.

De acordo com a administração municipal, o subtema – ‘Educação de Qualidade: Promovendo oportunidades para todos’ – foi pensado para contribuir com uma sociedade inclusiva, promissora e sustentável.

Marcus Barros, secretário de Educação, frisou que os trabalhos serão desenvolvidos com o objetivo de contribuir com a elevação do indivíduo à condição de inseri-lo numa sociedade inclusiva, ética, promissora e sustentável. “Os estudantes formarão pequenos grupos e irão explorar a temática, listando as ações que as escolas já desenvolveram. Após isto, eles pensarão em conjunto na apresentação do projeto de forma organizada e interdisciplinar. Participarão do desfile cerca de três mil estudantes e funcionários, representando a importância da escola na vida do ser humano”, explicou.

A assessora de Educação Básica, Ionara Hygino Muniz, disse que o desfile será composto por cinco pelotões, que representarão os eixos do tema selecionado. “Para cada pelotão teremos em torno 16 unidades educacionais representando os subtemas, levando para a avenida o compromisso de todos com a preservação do nosso planeta”, concluiu.