Bom tempo leva prefeitura de VR a acelerar serviços de manutenção nos bairros - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de março de 2023, 10:14 horas

Volta Redonda – A trégua dada pelas chuvas que vinham caindo sobre o Sul Fluminense permitiu à prefeitura acelerar a execução de serviços de manutenção, como tapa-buracos, roçada, retirada de entulho, pintura e dragagem. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a operação tapa-buracos foi intensificada durante todo este sábado (25) – o recapeamento asfáltico, segundo a pasta, chegou a 44 ruas de 26 bairros do município.

A operação tapa-buraco deste sábado esteve nos bairros: Vila Santa Cecília; Sessenta; Vila Brasília; Santa Inês; Vila Mury; Açude II; Conforto; Belvedere; Mirante do Bosque; Retiro; Jardim Amália; Santa Rita do Zarur; 249; Laranjal; Santo Agostinho; Caviana; Jardim Suíça; Açude; Belmonte; Três Poços; Santa Cruz; Belo Horizonte; Monte Castelo; Padre Josimo; Barreira Cravo e São João.

Manutenção

As equipes da Secretaria de Infraestrutura também fizeram serviços de roçada, retirada de entulho, mato alto, galhos e dragagem de córrego. Os de roçada foram feitos nos bairros São João; Conforto; Santa Cruz; Jardim Primavera; Vila Rica/Tiradentes; São Geraldo (Rodovia dos Metalúrgicos); Vodac; Água Limpa; Retiro; Aterrado; Volta Grande II; Santo Agostinho; além do trevo da Rodovia do Contorno, no sentido Roma.

As retiradas de entulho aconteceram na Vila Brasília; Volta Grande II; Vila Americana; Retiro; Vila Mury; Belo Horizonte; Vila Rica/ Tiradentes e na Ponte Alta. Já as retiradas de mato, galhos e sujeiras, foram feitas na Casa de Pedra; Jardim Amália; Santa Cruz; Jardim Belmonte; Vila Americana; Açude II e Três Poços. A dragagem foi feita no córrego do núcleo Colorado, também em Três Poços.

