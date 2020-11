Bombeiros resgatam cachorro-do-mato ferido em trecho da BR-393

Matéria publicada em 24 de novembro de 2020, 18:08 horas

Três Rios – O Corpo de Bombeiros resgatou um cachorro-do-mato, na manhã desta terça-feira (24), em Três Rios. Ele estava às margens de um trecho da BR-393, Rodovia Lúcio Meira, que passa por dentro do bairro Ponto Azul.

Os bombeiros foram ao local após moradores se depararem com o animal na localidade. Eles fizeram o resgate do animal, que estava com uma das patas quebrada.

O cachorro-do-mato foi levado para a corporação para receber cuidados veterinários, e em seguida, foi solto em uma reserva ambiental de Três Rios, onde poderá viver em seu habitat natural.

Cachorro-do-mato

O cachorro-do-mato ou como é chamado cientificamente de Cerdocyon thous mede de 60 a 70 centímetros, com a cauda de 22 a 41 centímetros, seu peso varia entre 5,5 a 8,5 kg. É um animal de médio porte, baixo e robusto, com focinho curto e orelhas pequenas e arredondadas.

No Brasil, é encontrado desde o sul, sudeste e nordeste do país. Ocorrendo em Santana do Araguaia, no sudeste do Pará, na interface cerrado-floresta amazônica. É encontrado também na Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Uruguai.

Ele é um animal onívoro, aqueles que habitualmente possuem uma grande plasticidade alimentar, ou seja, podem alimentar-se tanto de animais quanto de plantas e algas.

O jovens desses cachorros-do-mato tornam-se independentes entre os 5 e 6 meses de vida e, por volta de 1,5 anos dispersam-se e estabelecem territórios adjacentes ao seu grupo natal. Eles não estão ameaçados de extinção, segundo o Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).