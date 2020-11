Bosque Ecológico do UBM será sinalizado para trilhas

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 17:03 horas

Barra Mansa– O Bosque Ecológico do UBM (Centro Universitário de Barra Mansa) será sinalizado com placas de interpretação ambiental para trilhas ecológicas. A iniciativa faz parte do Projeto Floresta-Escola do Colégio UBM. Nesta quinta-feira, dia 12, a equipe vai receber a visita de duas representantes do Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia (CCPNI).

O objetivo da visita, realizada pela coordenadora de Educação Ambiental do PNI, Elisabete Hulgado (ICMBio), e pela professora da Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), Célia Matos, é auxiliar na identificação de espaços para a instalação das placas.

A verificação do Bosque será acompanhada pelo assessor institucional do UBM, o ator e educador Rafael Cruz, que pretende a partir dessa iniciativa, reunir informações e orientações técnicas que direcionem o trabalho de sinalização ambiental.

– Exercemos um compromisso socioambiental que impacta diretamente no desenvolvimento social, econômico e cultural de alunos e da população da região. Pretendemos utilizar as diversas técnicas da interpretação ambiental como forma de estimular os visitantes e alunos do UBM e do Colégio UBM a desenvolverem consciência, apreciação e entendimento dos aspectos naturais e culturais, transformando a visita numa experiência enriquecedora e agradável – destacou Rafael Cruz.

Placas ambientais

O Bosque Florestal do UBM conta com 18 hectares de extensão, onde há extensa e predominante vegetação nativa da Mata Atlântica, além de significativa biodiversidade. Para Rafael, a instalação das placas interpretativas deverá estimular importantes reflexões sobre valores, atitudes e a convivência com a natureza e com o espaço.

– Querermos oferecer à comunidade escolar e acadêmica uma experiência de qualidade, possibilitando ampliar o conhecimento acerca da área protegida. Aliado a isso, queremos estabelecer uma relação entre todas as riquezas do Bosque Ecológico do UBM, integrando as diferentes temáticas onde estão inseridos – pontuou.

A expectativa é que o projeto possa também resgatar a história e os costumes da população local, entre os diversos temas a serem abordados e discutidos, com informações científicas de qualidade, comunicadas de forma simples, direta e acessível aos diferentes públicos.

– Nossa meta é efetivamente despertar nos visitantes maior interesse pelos temas propostos e o sentimento de pertencimento ao Bosques Ecológico do UBM e à sua diversidade cultural e socioambiental – destacou.

Atividades na pandemia

A floresta do campus do UBM é frequentemente utilizada para atividades socioambientais e de aprendizagem dos alunos do Colégio UBM. Com a pandemia do novo coronavírus, a instituição passou a desenvolver também o programa Saúde e Natureza para atender à comunidade escolar no período.