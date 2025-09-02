BP facilita mobilidade com melhorias na Califórnia e São José do Turvo

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal da Califórnia e de São José do Turvo, distritos de Barra do Piraí, tem progredido na recuperação e manutenção das vias vicinais dos distritos, em especial no Turvo, onde há um grande número de estradas nessas condições, muito em razão do caráter rural da localidade. Até o momento, a recuperação da Estrada da Onça foi concluída, enquanto a manutenção da Estrada Santa Luzia está sendo realizada.

A secretaria garante a execução dos serviços, uma vez que essa manutenção contribui para a mobilidade dos habitantes, além de facilitar o transporte e distribuição de mercadorias, além de outras atividades agropecuárias.

“Em breve chegaremos a todas as vias vicinais do Turvo, oferecendo melhores condições de mobilidade para os moradores, animais e para o escoamento de mercadorias. Estamos entregando estradas em perfeitas condições para o distrito, e esse é um serviço constante. Portanto, estaremos sempre presentes para garantir que o trabalho atenda à população com excelência”, afirmou o secretário da Califórnia e São José do Turvo, Gabriel Cunha.

A prefeita Katia Miki destacou a atuação do poder público e seus parceiros nos distritos.

“Queremos que cada habitante da Califórnia e de São José do Turvo se sinta genuinamente barrense. Estamos trabalhando incansavelmente para oferecer uma boa qualidade de vida para todos, em todos os bairros e distritos do município. Esses serviços na Califórnia e no Turvo só são possíveis graças à determinação do secretário Gabriel, do vereador Macrei Junior, do deputado Munir e de vários outros parceiros. Juntos, faremos o que nunca foi visto”, finalizou a prefeita.