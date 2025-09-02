terça-feira, 2 setembro 2025
Fale conosco

BP facilita mobilidade com melhorias na Califórnia e São José do Turvo

Ações favorecem deslocamento populacional, transporte e distribuição de mercadorias, além de atividades agropecuárias

by arthur

Recuperação da Estrada da Onça foi concluída, enquanto a manutenção da Estrada Santa Luzia está sendo realizada (Foto: Divulgação)

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal da Califórnia e de São José do Turvo, distritos de Barra do Piraí, tem progredido na recuperação e manutenção das vias vicinais dos distritos, em especial no Turvo, onde há um grande número de estradas nessas condições, muito em razão do caráter rural da localidade. Até o momento, a recuperação da Estrada da Onça foi concluída, enquanto a manutenção da Estrada Santa Luzia está sendo realizada.

A secretaria garante a execução dos serviços, uma vez que essa manutenção contribui para a mobilidade dos habitantes, além de facilitar o transporte e distribuição de mercadorias, além de outras atividades agropecuárias.

“Em breve chegaremos a todas as vias vicinais do Turvo, oferecendo melhores condições de mobilidade para os moradores, animais e para o escoamento de mercadorias. Estamos entregando estradas em perfeitas condições para o distrito, e esse é um serviço constante. Portanto, estaremos sempre presentes para garantir que o trabalho atenda à população com excelência”, afirmou o secretário da Califórnia e São José do Turvo, Gabriel Cunha.

A prefeita Katia Miki destacou a atuação do poder público e seus parceiros nos distritos.

“Queremos que cada habitante da Califórnia e de São José do Turvo se sinta genuinamente barrense. Estamos trabalhando incansavelmente para oferecer uma boa qualidade de vida para todos, em todos os bairros e distritos do município. Esses serviços na Califórnia e no Turvo só são possíveis graças à determinação do secretário Gabriel, do vereador Macrei Junior, do deputado Munir e de vários outros parceiros. Juntos, faremos o que nunca foi visto”, finalizou a prefeita.

 

 

Você também pode gostar

Estiagem em São Paulo pode afetar abastecimento de...

Barra Mansa realiza melhorias na Ponte dos Arcos...

Furlani recebe o presidente do DRM-RJ para tratar...

Itatiaia divulga calendário da vacinação antirrábica para setembro

VR: mutirão prevê quase 1,5 mil atendimentos oftalmológicos

Angra inicia Semana da Pátria 2025

Volta Redonda terá 3ª Conferência dos Direitos Humanos...

Itatiaia amplia horários de ônibus entre Penedo e...

Festival No Mesmo Barco transforma Praça Zumbi dos...

Barra Mansa recebe nova edição do ‘RJ Para...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996