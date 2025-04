BP: Servidor da Sala do Empreendedor recebe prêmio do Sebrae

Barra do Piraí – O servidor público da Sala do Empreendedor da prefeitura, Carlos Albano, foi premiado pelo Sebrae com o Selo de Referência em Atendimento na tarde dessa quinta-feira (17). Acompanhado do secretário interino de Trabalho e Desenvolvimento, Tadeu Oliveira, do secretário de Administração e interino de Recursos Humanos, Iury Ferreira, e da Diretora da Sala do Empreendedor, Elaine Moreira, o servidor foi recebido e parabenizado pela prefeita Kátia Miki em seu gabinete.

Esse prêmio é concedido àqueles que se destacam pelo trabalho de excelência no atendimento aos empreendedores. E para isso, diversos aspectos são levados em consideração, tais como: prontidão e qualidade do atendimento e resolução de problemas, utilização do meio digital, divulgação de cursos do Sebrae, dentre outros.

O Selo de Referência em Atendimento do Sebrae é uma forma de valorização do trabalho desempenhado, agregando tanto reconhecimento pessoal quanto profissional do servidor.

“Sou servidor da prefeitura há 34 anos e trabalho na Sala do Empreendedor há 11 anos, e posso dizer que nunca havia visto um chefe do executivo valorizar tanto nosso trabalho quanto a prefeita Katia Miki. Nesses quatro meses de governo, ela foi ao nosso local de trabalho inúmeras vezes para conferir as condições, infraestrutura e ambiente. Sou muito grato pela honra que me foi concedida, essa não é uma conquista só minha! Também é do CAE, da Junta Comercial, e de toda nossa equipe e demais parceiros”, apontou Carlos Albano.

Emocionado, o servidor ainda destacou que esse é um trabalho árduo, mas prazeroso de ser desempenhado, principalmente se tratando de um ofício que ama.

“Esse é um trabalho intenso e exaustivo, mas que desempenhamos com amor e afinco. Amamos o que fazemos, por isso, nos dedicamos tanto. Todo esse esforço valeu a pena, e prova disso é esse incrível reconhecimento do Sebrae”, disse Albano.

A prefeita enalteceu a dedicação do servidor com seu trabalho e ressaltou que ele é um exemplo de profissional.

“Temos muito orgulho de contarmos com servidores competentes como o Albano em nossa equipe. A paixão dele pelo seu trabalho é uma inspiração para todos. Tenho certeza de que ele ainda será lembrado em muitas outras premiações”, declarou Katia Miki.