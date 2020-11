Bueiros e galerias de água pluvial são desobstruídos na BR-393 em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de novembro de 2020, 18:33 horas

Volta Redonda – A SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura) de Volta Redonda realizou a desobstrução de bueiros e galerias de água pluvial na BR-393, Rodovia Lucio Meira, nesta segunda-feira (23). O serviço é uma das ações de prevenção a alagamentos e enchentes por conta do período das chuvas.

A equipe de drenagem da secretaria utilizou um caminhão Sewer Jet com jatos de água com alta pressão. Além disso, uma equipe da SMI também realizou o serviço de tapa-buracos no local.

– Estamos fazendo toda a parte de limpeza e retirada de lixo e folhas dos bueiros nesse local, que é um ponto crítico de alagamentos no período de chuva – explicou o secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos.

A SMI está fazendo a desobstrução de bueiros por toda cidade desde o início de outubro como forma de prevenção a alagamentos e enchentes.

– Precisamos conscientizar a população. A maioria dos alagamentos e enchentes é causada por conta de bueiros entupidos. Nós fazemos a limpeza constantemente, mas as pessoas precisam colaborar – disse o secretário, pedindo a colaboração dos moradores para que não joguem lixo na rua.