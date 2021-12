Cabeça d´água provoca três mortes no interior de São Paulo

Segundo o Corpo de Bombeiros as chuvas na cabeceira do Rio do Braço durante o domingo (12), elevaram rapidamente o nível da água na cachoeira do Rancho do Zé Neto.

Foram resgatados 16 banhistas do local de risco. Três vítimas morreram e uma segue desaparecida. As buscas pelo Corpo de Bombeiros foram retomadas na manhã desta segunda-feira (13).