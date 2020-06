Caçambas de entulho são alvo de vandalismo em Porto Real

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 15:42 horas

Porto Real- Cerca de oito caçambas de entulho já sofreram algum ato de vandalismo, desde a implantação do serviço ‘Entulho Aqui’, em março deste ano, segundo informações da prefeitura. O caso mais recente aconteceu na Avenida Henry Richard Pritchard, no bairro Bulhões, onde alguém, que ainda não identificado, ateou fogo nos materiais da estrutura.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), que é responsável pelo serviço, apontou que esses atos já atingiram 20% dos equipamentos, que são utilizados para evitar o acúmulo de entulhos em locais inadequados no município. Denúncias sobre atos de vandalismo podem ser informadas através do telefone: (24) 3353-1245 da Guarda Civil Municipal de Porto Real.

O prefeito, Ailton Marques, pediu o apoio da população para que prezem pelos equipamentos e acionem as autoridades caso presenciem algum ato de vandalismo. “É motivo de muita insatisfação termos que conviver com atitudes como essa contra um serviço público tão essencial. Felizmente nenhuma caçamba ficou inutilizável”, frisou o prefeito.

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Luiz Tavares, informou que essas atitudes são configuradas como crime de dano, cabíveis de punições legais que podem variar entre: multas, detenções, prestações de serviços à comunidade e até reparações aos bens danificados.

– Qualquer cidadão pode acionar as autoridades caso presencie algum dano ao patrimônio público. Além disso do telefone da Guarda Civil Municipal, os denunciantes podem entrar em contato com o número 190, ou acionar outros canais de emergência como a Policia Militar, os Bombeiros e a Defesa Civil – destacou secretário.

‘Entulho Aqui’

O Entulho Aqui é um dos serviços da Prefeitura Municipal de Porto Real que tem o objetivo de evitar o descarte irregular e o acúmulo de entulhos em locais inadequados. São 40 caçambas distribuídas em diversos pontos do município, algumas em locais fixos e outras sob demanda da população.

Para ter acesso ao serviço basta realizar um agendamento na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, situada à Avenida das Indústrias, nº 378, bairro Freitas Soares, ou através do telefone: (24) 3353-1211, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Conforme informações da SMOSP, as caçambas fixas permanecem entre 24 a 48 horas nos locais (respeitados os dias úteis). A mesma regra serve para as que forem solicitadas pela população. Caso haja necessidade de utilizar as caçambas acima desse prazo, o interessado deverá realizar outro agendamento.