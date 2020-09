Cachorra é internada após ter corpo queimado em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de setembro de 2020, 13:31 horas

Pit bull, de oito meses, está gravemente ferida; criminoso jogou álcool e ateou fogo no animal dentro da varanda de casa, no bairro Jardim Belmonte

Volta Redonda– Uma cachorra, de oito meses, da raça Pit bull, teve seu corpo queimado na manhã do último domingo, dia 06. Um criminoso, ainda não identificado, jogou álcool e ateou fogo na cadela dentro da varanda da casa, onde vive, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. A dona do animal acordou com os latidos de dor da cachorra, o crime ocorreu por volta das 8h da manhã.

A cachorra teve queimaduras graves na boca, na barriga, no peito e nas pernas. Ela está internada na Clínica Pequenos Amigos, no bairro Aterrado. A presidente da SPA-VR (Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda), Carminha Marques, fez o resgate do animal, após a família pedir ajuda. O estado de saúde da cachorra é delicado.

– O animal corre risco de infecção por causa das graves queimaduras. Por instinto de tentar apagar as chamas com a boca, ela queimou a língua e toda a região da boca e não consegue comer – disse.

Carminha disse ainda que na madrugada de domingo recebeu a ligação de uma amiga falando do caso e que os donos disseram não ter condições financeiras para pagar as despesas do veterinário.

– O dono da cadela saiu para trabalhar às 8 horas e às 8h15 a esposa dele acordou com os gritos da cadela e quando viu o animal estava em chamas. Os donos do animal vão registrar queixa na 93ª Delegacia de Polícia nesta quinta-feira, dia 10 – comentou.

Como ajudar?

Segundo Carminha, a cadela precisa urgente de patê úmido, pois não consegue se alimentar com a boca queimada. Precisa também de ração renal, e os seguintes medicamentos: Galiprant 60mg, Previcox 227mg. As doações podem ser deixadas na Clínica Pequenos Amigos, localizada na Avenida Paulo de Frontin, número 953, no bairro Aterrado.

Senado pode votar nesta quarta pena de prisão para quem maltratar animais

Os líderes partidários no Senado decidiram realizar uma sessão deliberativa na tarde desta quarta-feira, dia 9. A pauta ainda não foi divulgada oficialmente. Mas, de acordo com líder do PSL, senador Major Olímpio (SP), os parlamentares devem votar o projeto de lei que pune autores de maus-tratos contra animais. A proposta, do deputado Fred Costa (Patriota-MG), é relatada pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES).

– Vamos votar amanhã [quarta-feira] o PL 1.095/2019, que estabelece pena de reclusão contra esses malditos que praticam covardias com os animais. Nos ajude nessa mobilização – escreveu Major Olímpio em uma rede social. O relator da proposta é o senador Fabiano Contarato (Rede-ES).

De acordo com o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), a decisão de realizar apenas uma sessão deliberativa nesta semana levou em conta o calendário das eleições municipais.

— É natural. Esta semana começam as convenções partidárias. Vários senadores e deputados estão rodando os municípios do Brasil. Entre os dias 21 a 25 de setembro, teremos votação presencial. Temos mais de 30 autoridades para serem votadas. Faremos votações nas comissões de Relações Exteriores (CRE) e de Constituição e Justiça (CCJ) e no Plenário — afirmou.

As informações são da Agência Senado