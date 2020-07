Cacique da Aldeia Sapukai morre de Covid-19 e prefeitura decreta luto oficial

Matéria publicada em 21 de julho de 2020, 10:08 horas

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra dos Reis emitiu nota de pesar pela morte, nesta madrugada de terça-feira, 21, do cacique da Aldeia Sapukai, Domingos Venite, em decorrência da Covid-19

O prefeito Fernando Jordão decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do cacique. O líder da comunidade indígena tinha 68 anos e estava internado no Centro de Referência para Tratamento da Covid-19 (Santa Casa), desde o dia 26 de junho.

O decreto de luto será publicado no Boletim Oficial do Município desta terça-feira (21) e poderá ser acessado no site www.angra.rj.gov.br.