Cadastro para castração de cães e gatos continua a ser realizado em BM

Matéria publicada em 23 de setembro de 2022, 15:59 horas

Ação acontece na Praça da Matriz, no Centro, e continua até este sábado

Barra Mansa- Como parte do programa RJPET, da Secretaria Estadual de Agricultura, Pesca e Abastecimento, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, está realizando mais um mutirão de cadastramento para castração de cães e gatos. O mutirão começou na quinta-feira, dia 22, e segue até este sábado, 24, das 9h às 12h, na Praça da Matriz, no Centro. Os interessados também podem realizar o cadastro pelo site https://rjpet.com.br.

Os animais podem ter sido resgatados por protetores independentes, ONGs (Organizações Não-Governamentais) ou ter como tutores pessoas físicas. De acordo com o projeto, os protetores poderão castrar até oito animais por mês, enquanto as pessoas físicas podem castrar apenas um animal nesse mesmo período.

Nesta sexta-feira, dia 23, Ednaldo Breves, morador do bairro Jardim América, possui três cães e aproveitou a tenda de cadastramento para incluir um de seus animais no programa. “Eu tenho três animais, uma delas já está castrada e hoje vim buscar pela castração da outra. O macho ainda vou aguardar mais um tempo”, contou.

O secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Carlos Roberto de Carvalho, informou que até esta sexta-feira já foram cadastrados 150 animais para castração. Para o cadastro, é necessária a apresentação de identidade com foto, comprovante de residência, comprovante da prática de protetor, declaração de um médico veterinário reconhecendo o trabalho de protetor, dados completos do local de acolhimento dos animais, telefone e e-mail.

O Programa RJ-PET é essencial para reduzir o número de animais abandonados, ao diminuir os nascimentos não planejados e controlar o número de zoonoses. Em Barra Mansa, duas clínicas são conveniadas ao Programa, além do Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais Ltda).

Mais informações podem ser obtidas pelo celular (24) 99328-3924, que foi disponibilizado para agendamento de serviços e esclarecimentos de dúvidas, além do telefone fixo do órgão: (24) 2106-3547.