Cadela desaparecida em Volta Redonda é encontrada

Volta Redonda – A internauta Roberta Mencari, de 26 anos, moradora do Largo do Machado, no Rio de Janeiro, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE, através das redes sociais, para avisar que sua cadela de estimação “Maya”, de 4 meses, foi encontrada nesta sexta-feira (27).

”Maya” estava desaparecida desde o dia 20 de dezembro, após ter sido atropelada de raspão por um carro e se assustado, vindo a fugir, dentro de um condomínio no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda; local onde a família do namorado de Roberta, mora. O casal estava visitando a família do rapaz quando tudo aconteceu.

Segundo Roberta Mencari, a cadela foi encontrada por seu namorado, Gustavo Marins, de 28 anos.

– Foi o meu namorado quem a encontrou. Ela havia fugido para um matagal. Desde então começamos as buscas. O Gustavo entrou no mato pra procurá-la e ela saiu logo depois. Ela está muito machucada e com muita larva no corpo. Agora ela está no veterinário, está sendo cuidada e no soro. Graças a Deus a encontramos e gostaríamos de agradecer pela divulgação e por todos que tentaram nos ajudar. Obrigada por tudo – disse emocionada.