‘Café com Negócios’ reúne empresários de Angra

Angra dos Reis – O Iate Clube Aquidabã foi palco de um encontro na manhã desta sexta-feira (21). O evento intitulado ‘Café com Negócios’, organizado pela Rádio Costazul em parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis e com o Aquidabã, reuniu mais de 50 comerciantes e autoridades locais com o objetivo de apresentar projetos estratégicos para o desenvolvimento econômico da cidade.

O encontro contou com a presença de comerciantes locais e secretários municipais, que tiveram a oportunidade de conhecer os projetos de concessões e parcerias público-privadas (PPPs) incluídos na carteira da Secretaria de Planejamento e Parcerias. Dentre os projetos destacados estavam o Parque da Cidade, a Marina São Bento, o teleférico da cidade e o Novo Centro Administrativo Sustentável.

O secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta, expressou sua satisfação com a receptividade dos comerciantes.

“O ‘Café com Negócios’ foi um sucesso. Apresentamos diversos projetos da cidade aos comerciantes e recebemos um excelente retorno. Foi gratificante ver o interesse dessas parcerias para o município. Esperamos realizar muitos outros encontros como este, incentivando cada vez mais pessoas a investir na nossa cidade”, disse André.

O prefeito Fernando Jordão enfatizou a importância do evento para fortalecer a colaboração entre os setores público e privado, impulsionando o desenvolvimento econômico da cidade.

“A parceria entre a Rádio Costazul e a Prefeitura de Angra demonstra o compromisso conjunto em promover o crescimento municipal. Ficamos muitos satisfeitos em ver o interesse de comerciantes da cidade em abrir lojas no Novo Centro Administrativo Sustentável, que ficará pronto em 2026”, comentou o prefeito.

Durante o encontro, os comerciantes tiveram a oportunidade de fazer perguntas ao secretário André Pimenta e ao prefeito Fernando Jordão, esclarecendo dúvidas e discutindo oportunidades de negócios na cidade. Os convidados também receberam a revista “Invista em Angra”, uma carteira de concessões e parcerias público-privadas elaborada pela Secretaria de Planejamento e Parcerias, que apresenta uma série de projetos para modernizar a infraestrutura e diversificar a economia local.

“Essa parceria é essencial para alavancar o nosso comércio. Foi fundamental conhecer de perto os novos empreendimentos da cidade. Nós, comerciantes, estamos muito felizes com o convite. A aproximação entre as empresas privadas e a prefeitura é extremamente importante para o desenvolvimento local”, relatou a comerciante Sara Faria, do Bistrô 33.