Cais da Manivela e Santa Luzia recebem obras

Matéria publicada em 25 de julho de 2021, 09:20 horas

Angra dos Reis – Prefeitura de Angra está reformando o Cais da Manivela, localizado no Centro, próximo à Praça do Porto. A intervenção inclui a reforma do flutuante e a troca de todo o madeiramento da estrutura. O trabalho começou nesta semana e tem previsão de conclusão em 30 dias.

Assim como a revitalização do cais de Santa Luzia, iniciada na última semana, a ação é parte dos investimentos da prefeitura na infraestrutura de turismo e pesca do município. A obra está sendo executada pela Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, a pedido da Fundação de Turismo de Angra (TurisAngra).

O Cais da Manivela é utilizado por visitantes e pescadores de Angra, principalmente por barqueiros da associação e pequenas embarcações tradicionais, como as traineiras.