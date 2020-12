Câmera e sirene são instaladas pela prefeitura em área de risco no Bairro São Sebastião

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 07:58 horas

Equipamentos servirão para Defesa Civil monitorar talude e alertar moradores em caso de chuva

Volta Redonda- Com o objetivo de ajudar no monitoramento 24h de um talude de aproximadamente 70 metros de altura que apresenta risco de deslizamento de terra, principalmente em dias de fortes chuvas, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio de uma parceria entre a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) e a Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR), instalou na sexta-feira, dia 4, uma câmera e uma sirene na quadra da Escola Municipal Paulo Freire, no bairro São Sebastião.

O assessor técnico da EPD-VR, Marlus Viese, explicou que os equipamentos estão integrados ao Centro de Inteligência e Segurança Pública (Cisp) e à Defesa Civil, ambos na Ilha São João.

“A câmera conta com visão 360º e transmite imagens em alta qualidade. A sirene também estará sob o comando da Defesa Civil, que vai operar os dois equipamentos remotamente”, explicou Marlus.

Segundo o morador Vanderlei Alves Barreto, que mora há 15 anos no bairro, a instalação é uma iniciativa ótima, providencial. Um alerta a mais, para segurança.

O coordenador da Defesa Civil, Bruno Ribeiro Soares, afirma que 15 residências foram interditadas na área que é de grande instabilidade, atendendo a uma ordem judicial, e as equipes da prefeitura intensificaram o trabalho de diminuição de risco no local.

“Fazemos a manutenção e a constante fiscalização do local para ver se tem alguma alteração do solo. Apesar de os imóveis estarem interditados, alguns moradores insistem em ficar. Em qualquer sinal de chuva, vamos para o local. Com o monitoramento da câmera, podemos acionar a sirene se houver necessidade e alertar as famílias”, explicou Bruno Ribeiro Soares, coordenador da Defesa Civil.

De acordo com o Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR), já foi feita sondagem do solo e os trâmites estão na fase de assinatura de contrato com a empresa que será responsável pela próxima etapa, que é o processo de remoção de terra. As famílias afetadas estão sendo acompanhas pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), que está prestando suporte necessário.