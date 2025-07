Câmeras ajudam a identificar fauna ameaçada em reserva em Barra Mansa

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, em parceria com a Gerência de Unidade de Conservação e Recursos Hídricos, iniciou a instalação de armadilhas fotográficas na Reserva de Vida Silvestre (REVIS) Serra do Rio Bonito, no distrito de Amparo. A ação faz parte do Projeto Fauna Ameaçada, desenvolvido em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A atividade contou com a participação do gerente Vinícius Vieira e do biólogo Jefferson de Souza. As armadilhas fotográficas são câmeras com sensores de movimento posicionadas em pontos estratégicos da reserva, com o auxílio de iscas alimentares. O objetivo é registrar imagens e vídeos dos animais de forma não invasiva, especialmente espécies de hábitos noturnos, como o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), que já foi identificado na área.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, o monitoramento reforça o compromisso do município com a preservação da biodiversidade.

“Instalamos as câmeras na Serra do Rio Bonito para observar principalmente os animais que circulam à noite. Esse monitoramento nos ajuda a conhecer melhor a fauna e direcionar de forma mais eficiente nossas ações de conservação”, afirmou.

As imagens obtidas irão subsidiar estudos técnicos, apoiar a proteção de espécies ameaçadas e fortalecer as políticas ambientais do município, promovendo o conhecimento sobre a fauna local e valorizando as unidades de conservação de Barra Mansa.