Caminhão atinge fiação de telefone e inclina poste em Resende

Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 12:48 horas

Acidente ocorreu no bairro Paraíso e defesa civil foi acionada

Resende- Devido a um acidente envolvendo um caminhão da empresa Resen-Munck que transportava uma empilhadeira na carroceria, o trânsito pela Rua Nelson Godoy, no bairro Paraíso teve que ser interrompido ontem á tarde temporariamente.

Segundo informações da defesa civil de Resende, ao passar pela referida rua, o teto da cabine da empilhadeira pegou a fiação de telefones, provocando a inclinação do poste, arrebentando os fios da linha de transmissão de 13.8KV.

– Às 16h10min recebemos acionamento através do 199, sobre queda de fios da linha de transmissão, que ocorreu na Rua Nelson Godoy, no bairro Paraíso, e imediatamente fomos até o local e constatamos o acidente. Como medida de segurança a Defesa Civil interditou o trecho desta rua com apoio da Guarda Municipal, isolou o local acionando a equipe da ENEL para a desenergização da rede e a intervenção de reparação do poste, fiação e o restabelecimento das condições normais da área e liberação da rua – informou o diretor da defesa civil Flávio Germano.